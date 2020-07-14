Податкова розглядає десяту частина платників ПДВ в Україні як ризикові

В Україні 60-70% платників податку на додану вартість в Україні є абсолютно сумлінними, в той же час приблизно десята частина платників розглядаються податковими органами як ризикові.

Про це заявив заступник голови Державної податкової служби Євген Олейников під час прес-конференції в Укрінформі, присвяченій функціонуванню системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних.

"На глибоке переконання податкової служби, 60-70% платників податку є абсолютно сумлінними і готові платити. Проте, система потребує вдосконалення. На сьогодні як ризикові визначені близько 10% платників податку на додану вартість", - підкреслив чиновник.

За словами Олейникова, в Україні функціонує ціла індустрія, пов'язана з формуванням фіктивних документів, на підставі яких можна зменшувати власні зобов'язання зі сплати податку на додану вартість.

"При рівні 20% тіньової економіки 10% ризикованих платників ПДВ - це не дуже багато. Проте, в Україні функціонує ціла індустрія, пов'язана з формуванням фіктивних документів, на підставі яких можна зменшувати власні зобов'язання зі сплати податку на додану вартість. І зараз ми опрацьовуємо правовий механізм, який дасть змогу виокремлювати тих, хто використовує підприємства виключно для створення схем для ухилення від оподаткування, щоб не засмічувати систему (автоматизовану систему реєстрації податкових накладних - ред.) іншими проблемами (пов'язаними з ПДВ - ред.)", - сказав заступник голови ДПС.

На думку Олейникова, у результаті цілої низки заходів, які реалізувалися ще з 90-х років, сьогодні вкрасти податок на додану вартість в Україні дуже складно. Але проблема схем у даній сфері, як і раніше, актуальна.

"Сьогодні неможливо або дуже важко вкрасти податок на додану вартість, тобто, забрати з бюджету податок, який ніколи туди не надходив. А ось, наприклад, повернути ПДВ, який оплачувався зовсім по-іншому товару, - такі "скрутки" ще існують . В умовах війни це питання державної безпеки. Тому сьогодні до цього залучені й Служба безпеки України та інші правоохоронні органів. Ми намагаємося побудувати комплексну схему систему економічної безпеки держави", - підкреслив він.

Лише за останні два місяці, за словами Олейникова, вдалося повернути в бюджет близько 9,5 млрд грн.

"На помилковій роботі системи автоматизованої системи реєстрації податкових накладних була заснована одна з шахрайських схем, яку вдалося зупинити за допомогою колег зі Служби безпеки України та Мінцифри. Завдяки моніторингу податкових ризиків за останні два з половиною місяці нам вдалося повернути бюджету близько 9,5 млрд гривень", - підкреслив він.

Олейников додав, що якщо порівнювати частку ПДВ в обсягах реалізації, то за аналогічний період минулого року вона становила 2,5%, у травні поточного року - вже 3,1%, у червні - 3,4%.

"Ми спробували порахувати, скільки коштів у цих додаткових обсягах (надходжень до бюджету - ред.) недоотримали ділки тіньового бізнесу. Сьогодні ця цифра становить близько 200 млн доларів, а до кінця року становитиме як мінімум 1 млрд доларів. Ця сума в руках організованої злочинності - це вже не питання оподаткування, не питання надходжень до бюджету. Це питання державної безпеки", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Державної податкової служби Олексія Любченка, обсяги "скруток" податку на додану вартість оцінюються в 40 млрд грн на рік; причиною цього явища у відомстві називають, зокрема, тіньові відносини у сільськогосподарській сфері.