Віцепрем'єр Резніков і телеведуча Зорій одружились на КПВВ "Каланчак"

Віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV Юлія Зорій оформили свій шлюб у Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю .

Про це повідомляє ICTV.

«Шлюб ми реєстрували у Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю. Там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, щоб показати, що будь-який українець може зробити те ж саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це, дійсно, зручно, доступно, а головне - безпечно», - зазначив віцепрем'єр.

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Як повідомляється, дату розпису переносили через карантинні обмеження. Церемонія повинна була відбутися ще на початку червня. Сьогодні пара тільки офіційно оформила свої стосунки, а святкування вирішила перенести на невизначений термін у зв'язку з ситуацією в світі та Україні зокрема.

На розпису, за інформацією, були присутні тільки свідки, брат Олексія, сестра Юлії та двоє зіркових гостей.

фото: Facebook Соні Кошкіної