На Львівщині страйкує шахта: гірники вимагають повернути зарплатні борги

Страйк на шахті «Надія» на Червоноградщині Львівської області триває.

Під землею станом на ранок 31 серпня перебуває 31 гірник. Шахтарі вимагають виплатити заборговану ще з березня заробітну плату.

Як повідомляє Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«31 гірник шахти «Надія» станом на 8.30 ранку 31 серпня залишаються під землею. У двох шахтарів через тиск погіршився стан здоров’я і було прийняте рішення піднятися на поверхню. Підземна акція протесту розпочалася й триває з 28 серпня», - повідомив Волинець.

Він зазначив, що родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн. Гірники говорять, що протест триватиме доти, доки їм не виплатять заборговане.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня до страйкарів приїздив заступник міністра енергетики Олександр Зорін, який пообіцяв частково погасити борг. Але така обіцянка протестувальників не влаштувала. Вони заявляють, що не вийдуть на поверхню, доки не отримають всіх грошей.

В свою чергу голова Львівської ОДА Максим Козицький, який напередодні привітав всіх гірників Львівщини з професійним святом, зазначив у Фейсбуці, що знає про ситуацію на шахті «Надія» і постійно спілкується на цю тему з Міністерством енергетики. На його переконання, в міністерстві мають зробити все можливе, щоб заборговану зарплату виплатили у найкоротші терміни.