На Львівщині гірники відмовляються виходити із шахти до погашення зарплатних боргів

У місті Соснівка на Львівщині гірники шахти "Надія" відмовилися підійматися на поверхню, протестуючи проти невиплати зарплат.

Про це написав у Фейсбук голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, повідомляє Укрінформ.

"З шахти "Надія" (Львівська область) повідомляють, що вчора 47 гірників 3 та 4 змін прийняли рішення залишитися під землею на знак протесту через невиплату заробітної плати. Першу зміну сьогодні до шахти не пустили", - зазначив голова профспілки.

Пізніше він уточнив, що станом на 18.30 під землею продовжують протест 40 гірників: 13 осіб з учорашньої четвертої зміни, 27 - з сьогоднішньої першої.

За інформацією Волинця, зарплата на підприємстві не виплачується з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками сягнув 61,54 млн грн.

Волинець також повідомив, що на підприємстві перебуває заступник міністра енергетики Олександр Зорін, спілкується з робітниками на поверхні.

"Ситуація непроста, оскільки вже вечір суботи, попереду неділя, а Калуська ТЕЦ лише в понеділок зможе перерахувати 3,7 млн грн боргу за відвантажене вугілля. Ще 2 млн грн, можливо, вдасться отримати протягом тижня від суміжних організацій - трейдерів. З яких джерел погасити залишок боргу майже в 56 млн грн - питання. Але це необхідно буде зробити - шахтарі підприємства налаштовані вкрай рішуче", - зазначив Волинець.