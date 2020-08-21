На шахті "Червоноградська" загинув гірник

У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Працівник шахти Олександр Лукаш, 1985 року народження, отримав несумісні з життям травми.

"Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець у соцмережі.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

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Нагадаємо: 30 червня голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець повідомляв про початок безстрокового протесту шахтарів.