Аварія на шахті у Китаї забрала життя 7 осіб
Укрінформ
Унаслідок пожежі на вугільній копальні у Китаї, загинуло семеро осіб, ще дев’ятеро отримали поранення.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву місцевої влади пише Сіньхуа.
Зазначається, що інцидент трапився у східній китайській провінції Шандонг, коли під землею перебувало 19 шахтарів.
“Усіх їх підняли на поверхню й терміново доправили 16 робітників до лікарень із травмами”, - йдеться у матеріалі.
Семеро травмованих померли у лікарні, а дев’ятеро інших досі госпіталізовані. Одна особа знаходиться у важкому стані.
“Провінційний уряд Шандонга створив команду для розслідування причин інциденту”, - наголошує Сіньхуа.