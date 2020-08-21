Аварія на шахті у Китаї забрала життя 7 осіб

Унаслідок пожежі на вугільній копальні у Китаї, загинуло семеро осіб, ще дев’ятеро отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву місцевої влади пише Сіньхуа.

Зазначається, що інцидент трапився у східній китайській провінції Шандонг, коли під землею перебувало 19 шахтарів.

“Усіх їх підняли на поверхню й терміново доправили 16 робітників до лікарень із травмами”, - йдеться у матеріалі.

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Семеро травмованих померли у лікарні, а дев’ятеро інших досі госпіталізовані. Одна особа знаходиться у важкому стані.

“Провінційний уряд Шандонга створив команду для розслідування причин інциденту”, - наголошує Сіньхуа.