Через аварію човна у Середземному морі загинули 45 мігрантів

Щонайменше 45 мігрантів та біженців загинули біля берегів Лівії через найбільш смертельну аварію човна у цьому році, ще 37 людей вдалося врятувати рибалкам.

Як передає Укрінформ, про це повідомило видання Le Point.

«Щонайменше 45 людей загинули після вибуху двигуна човна поблизу міста Звара (Лівія). Рибалки врятували 37 людей. Вижили в основному громадяни Сенегалу, Малі, Чаду та Гани», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), трагедія, яка забрала нові життя, збільшила кількість людських жертв у цьому районі Середземного моря щонайменше до 302. При цьому чиновники ООН наголосили, що справжня цифра жертв, залишається невідомою, вона безумовно, значно більша.

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«Існує нагальна потреба в удосконаленні можливостей пошуку та порятунку, щоб мати можливість відповідати на трагічні виклики», - зазначили в УВКБ ООН, висловивши жаль з приводу «відсутності європейської програми в цій галузі». Експерти спеціалізованої установи ООН також відзначили, що Лівія не може вважатися безпечним пунктом, куди можна повернути мігрантів, оскільки вони «ризикують стати жертвами постійних конфліктів, серйозних порушень прав людини та свавільних затримань». Водночас вони нагадали, що з початку року до Лівії було повернуто понад 7 тисяч біженців.

Як повідомлялося, за даними Міжнародної організації міграції, міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи.