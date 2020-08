З моря у побережжя Лівії врятували ще 160 мігрантів

Про це йдеться у повідомленні на сторінці речниці Міжнародної організації з міграції Сафи Мсехлі у мережі Твіттер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Близько 85 мігрантів були щойно повернуті до Лівії береговою охороною. Серед них було шестеро жінок. Ще 75 мігрантів були перехоплені та повернуті минулої ночі до Зуари”, - написала Мсехлі.

Вона додала, що ООН не вважає Лівію безпечним портом прибуття й відправлення для мігрантів.

Some 85 migrants were just returned to #Libya by the coast guard.



Among them were six women.



Another 75 migrants were intercepted and returned last night to Zwara.



