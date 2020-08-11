З моря у побережжя Лівії врятували ще 160 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря та доправила на берег 160 незаконних мігрантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці речниці Міжнародної організації з міграції Сафи Мсехлі у мережі Твіттер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Близько 85 мігрантів були щойно повернуті до Лівії береговою охороною. Серед них було шестеро жінок. Ще 75 мігрантів були перехоплені та повернуті минулої ночі до Зуари”, - написала Мсехлі.

Вона додала, що ООН не вважає Лівію безпечним портом прибуття й відправлення для мігрантів.

Some 85 migrants were just returned to #Libya by the coast guard.



Among them were six women.



Another 75 migrants were intercepted and returned last night to Zwara.



❗️Not a port of safety. pic.twitter.com/AjsI38jiCS — Safa Msehli (@msehlisafa) August 10, 2020

Раніше у МОМ заявили, що від початку цього року лівійська берегова охорона урятувала понад 7 тисяч мігрантів.

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Нагадаємо: падіння уряду Муаммара Каддафі 2011 році спровокувало у Лівії стан хаосу й сум’яття, перетворивши країну на ключову точку відправки незаконних мігрантів через Середземне море до берегів Європи.