Цьогоріч з моря поблизу Лівії врятували близько 7 тисяч мігрантів

Від початку цього року з Середземного моря поблизу Лівії урятували 6848 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Зазначається, що серед урятованих й доставлених до берегів Лівії було 474 жінки й 364 неповнолітні особи.

“У 2020 році на цьому центральному середземноморському маршруті загинуло 115 незаконних мігрантів й 180 зникло безвісти”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, за весь 2019-ий рік до Лівії з моря було повернуто 9225 незаконних мігрантів, 270 осіб загинуло й 992 зникло.

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Нагадаємо: падіння уряду Муаммара Каддафі у 2011 році спровокувало у країні стан хаосу й сум’яття, перетворивши Лівію на ключову точку відправлення незаконних мігрантів через Середземне море до берегів Європи.