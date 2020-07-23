Біля узбережжя Лівії врятували більше сотні мігрантів

Із Середземного моря поблизу західного узбережжя Лівії врятували 131 незаконного мігранта.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву Міжнародної організації з міграції (МОМ).

“131 мігрант був повернутий зранку до Лівії береговою охороною. Серед них було 13 неповнолітніх”, - розповіли у Міжнародній організації з міграції.

У МОМ наголосили, що представники організації були присутніми при висадці мігрантів у Триполі “для надання невідкладної допомоги”.

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“За даними МОМ, цього року 6100 мігрантів було урятовано з моря та повернуто до Лівії, а минулого року таких було 9225”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: через хаос, який оповив Лівію після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, ця північноафриканська країна стала відправною точкою для тисяч незаконних мігрантів на їх шляху до Європи. Тимчасові притулки для мігрантів у Лівії переповнені. При цьому міжнародна спільнота неодноразово закликала їх негайно закрити.

Фото: АА