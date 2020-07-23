Біля узбережжя Лівії врятували більше сотні мігрантів

Біля узбережжя Лівії врятували більше сотні мігрантів

Укрінформ
Із Середземного моря поблизу західного узбережжя Лівії врятували 131 незаконного мігранта.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву Міжнародної організації з міграції (МОМ).

“131 мігрант був повернутий зранку до Лівії береговою охороною. Серед них було 13 неповнолітніх”, - розповіли у Міжнародній організації з міграції. 

У МОМ наголосили, що представники організації були присутніми при висадці мігрантів у Триполі “для надання невідкладної допомоги”.

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“За даними МОМ, цього року 6100 мігрантів було урятовано з моря та повернуто до Лівії, а минулого року таких було 9225”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: через хаос, який оповив Лівію після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, ця північноафриканська країна стала відправною точкою для тисяч незаконних мігрантів на їх шляху до Європи. Тимчасові притулки для мігрантів у Лівії переповнені. При цьому міжнародна спільнота неодноразово закликала їх негайно закрити.

Фото: АА

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