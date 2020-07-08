Біля берегів Італії мігрантам з Ocean Viking влаштували карантин

На Сицилії мігрантів з рятувального судна Ocean Viking, яке оголосило надзвичайну ситуацію на борту, протестували на коронавірус та пересадили на карантинний пором.

Про це повідомляє DW.

"У гавані Порто-Емпедокле 180 мігрантів 6 липня почали залишати борт приватного рятувального судна Ocean Viking після того як пройшли тест на коронавірус. Їх відправили на борт італійського порома Moby Zaza, де вони перебуватимуть на карантині", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці організації SOS Méditerranée, останні мігранти залишили рятувальне судно близько третьої ночі 7 липня.

Як повідомлялося, 180 біженців були врятовані судном Ocean Viking в Середземному морі у період між 25 і 30 червня, серед них 25 неповнолітніх.

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Згодом французька громадська організація SOS Méditerranée, яка займається порятунком людей у Середземному морі, повідомила про заворушення на борту Ocean Viking, включаючи погрози розправи з членами екіпажу.

Італія і Мальта спочатку відмовилися приймати біженців, тож SOS Méditerranée звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення. Згодом італійський уряд вирішив прийняти судно.

За даними Міжнародної організації з міграції, у 2019 році при спробах потрапити в Європу в Середземному морі потонули 1283 особи, а за п'ять років - понад 19 тисяч людей.