Надзвичайний стан біля Італії оголосило судно з мігрантами Ocean Viking
Про це повідомили в прес-службі організації SOS Mediterranee.
«Після семи запитів про надання притулку до відповідної морської влади упродовж минулого тижня і шести спроб самогубства Ocean Viking тих, хто лишився живими за добу, оголосив надзвичайний стан», - йдеться в повідомленні.
Італійська влада проінформовані про стан справ на судні.
«Це безпрецедентний крок в історії SOS Mediterranee, спровокований в першу чергу швидким погіршенням психічного здоров'я серед деяких, хто вижив на борту», - наголосили в організації.
За словами SOS Mediterranee, погіршення психічного здоров'я у деяких із 180 тих, хто вижив на борту судна, є прямим результатом відсутності рішення для їх висадки в безпечному місці, оскільки Італія та Мальта відмовляються приймати біженців.
Серед 180 тих, хто лишився живим, на борту Ocean Viking - 25 неповнолітніх, 17 з яких - без супроводу дорослих. На борту також перебуває жінка на п'ятому місяці вагітності.
Фото: sosmediterranee.com