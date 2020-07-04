Надзвичайний стан біля Італії оголосило судно з мігрантами Ocean Viking

Вперше за п'ять років на борту рятувального судна Ocean Viking оголосили надзвичайний стан - за минулу добу на борту сталося шість спроб суїциду.

Про це повідомили в прес-службі організації SOS Mediterranee.

«Після семи запитів про надання притулку до відповідної морської влади упродовж минулого тижня і шести спроб самогубства Ocean Viking тих, хто лишився живими за добу, оголосив надзвичайний стан», - йдеться в повідомленні.

Італійська влада проінформовані про стан справ на судні.

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«Це безпрецедентний крок в історії SOS Mediterranee, спровокований в першу чергу швидким погіршенням психічного здоров'я серед деяких, хто вижив на борту», ​​- наголосили в організації.

За словами SOS Mediterranee, погіршення психічного здоров'я у деяких із 180 тих, хто вижив на борту судна, є прямим результатом відсутності рішення для їх висадки в безпечному місці, оскільки Італія та Мальта відмовляються приймати біженців.

Серед 180 тих, хто лишився живим, на борту Ocean Viking - 25 неповнолітніх, 17 з яких - без супроводу дорослих. На борту також перебуває жінка на п'ятому місяці вагітності.

Фото: sosmediterranee.com