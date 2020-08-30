Міжнародні партнери допоможуть трансформувати вугільні регіони – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що вугільна галузь є основою економіки багатьох галузей: енергетики, металургії, хімічної промисловості, а також має суттєве соціальне значення для мономіст, яких на сьогодні більше 60 в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

«Окрема тематика — це справедлива трансформація вугільних регіонів. Ідеться про ті ситуації, коли завершуються виробітки, і шахти закриваються. Неможливо це просто залишити. Стоїть питання: як будуть жити мономіста, як будуть жити шахти, як будуть жити люди й громади, що залежать від цих підприємств», — зазначив Шмигаль на шахті «Торецька» державного підприємств «Торецьквугілля».

Прем’єр додав, що стосовно цього питання уряд консультувався з міжнародними партнерами.

«Говорили про це і під час перемовин з Ангелою Меркель, і під час розмови із заступником держсекретаря США Стівеном Біґеном. Ми пояснили цю проблему. У них є відповідний досвід, вони надають відповідні проєкти, готові надати фінансування, спеціалістів, експертів. Це тривала робота. Вона стратегічна й займе роки, щоб зробити трансформацію вугільних регіонів. Це наша стратегія», - наголосив він.

Шмигаль також підкреслив, що на сьогодні держава не має боргів перед шахтарями.

«У березні цього року ми проводили зустріч із шахтарями спільно з Президентом, який пообіцяв працівникам галузі виплатити всі борги по зарплатах. І уряд виконує обіцянку перед шахтарями», — сказав він.

За його словами, на сьогодні залишається не розв’язаним питання поточної кредиторської й дебіторської заборгованості та заборгованості за електроенергію. «Тут питання більш комплексне і на кожному підприємстві це треба вирішувати індивідуально. Ми знаємо загальну суму — це понад 29 млрд грн. Уряд буде спільно з підприємствами та шахтарськими профспілками працювати для розв’язання накопичених за останні роки проблем», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 серпня перебуває у Донецькій області.

Фото: КМУ