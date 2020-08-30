Беззбитковість шахт, європейські умови і безпека праці: Шмигаль назвав орієнтири в галузі

Беззбитковість вугільних підприємств, європейські умови та безпека праці гірників є орієнтирами для подальшої роботи уряду.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Донеччину, повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду разом з в. о. міністра енергетики Ольгою Буславець відвідав місто Краматорськ, де привітав працівників вугільної галузі з професійним святом.

«Ваша професія — одна з найбільш небезпечних і водночас одна з найбільш достойних у світі. Не дарма груди кожного з вас прикрашають ордени й медалі, бо це дійсно виклик — щодня спускатися в шахту», — наголосив він.

За словами Прем’єр-міністра, вугільна галузь є однією з важливих складових паливно-енергетичного комплексу України. Найближчими роками українська економіка, енергетична сфера потребуватимуть вугілля, адже це основний енергоресурс для теплової генерації, що відіграє важливу роль у збалансуванні енергосистеми.

Шмигаль підкреслив, що вугільна галузь потребує реформування і нових підходів до господарювання.

“Неодноразові зустрічі з гірниками засвідчили нашу спільну готовність до здійснення змін з метою комплексного розв’язання проблемних питань вугледобувної галузі. Європейські умови й безпека праці, належна заробітна плата, беззбитковість вугільних підприємств — це орієнтири для нашої подальшої спільної роботи”, — наголосив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що розроблення Концепції та Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів, впровадження пілотного проєкту трансформації вугільних шахт — це кроки, які держава здійснює для виведення вугільної галузі з кризи.

“Уряд робитиме всі ці кроки, щоб у шахтарській галузі ситуація покращувалася. Зі свого боку ми вже робимо все можливе, щоб не було боргів по зарплаті, як це було в минулі роки. Цим питанням особисто опікується Президент”, — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр нагородив 12 працівників вугледобувних підприємств Донецької області почесними грамотами та цінними подарунками.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря.

Фото: www.kmu.gov.ua