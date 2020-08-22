"Українські шахтарі не штрейкбрехери": Волинець відповів на погрози Лукашенка

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що українські шахтарі не штрейкбрехери у відповідь на погрози президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що страйкуючих білорусів замінять "безробітні шахтарі з України".

Як повідомляє Укрінформ, заява Волинця оприлюднена на його сторінці у Фейсбуці.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат «Дзержинський» дозволив собі погрожувати страйкарям тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть «безробітні шахтарі з України»... Шахтарі - одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!", - наголосив Волинець.

Він додав, що Незалежна профспілка гірників України звертається до своїх білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенка не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах.

Також на своїй сторінці голова Незалежної профспілки гірників оприлюднив низку відеозвернень працівників українських шахт з цього приводу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Білорусі Олександр Лукашенко, спілкуючись з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", пригрозив страйкуючих шахтарів замінити українськими гірниками у разі продовження страйку після президентських виборів. "В усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних», - сказав Лукашенко.

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.