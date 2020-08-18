"Білоруськалій" доєднався до страйку і припинив видобуток руди

Співробітники підприємства «Білоруськалій» припинили видобуток руди після початку страйку, через що їм погрожують звільненням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

За словами шахтарів, зараз усі рудники зупинено, руда не видається.

«Працівникам погрожують звільненням, чиниться психологічний тиск. Але здаватися ми не збираємося. Підготовлено наші вимоги. На кожному майданчику підприємства організовано страйкоми, від кожного висунуто кандидат в загальний страйком по Білоруськалій. Сьогодні наші вимоги будуть вручені генеральному директору», - розповідає один з працівників підприємства.

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Працівники кажуть, що сьогодні на 15.00 призначено загальні збори страйкувальників на площі в Солегорську. Після цього вони і підуть до гендиректора підприємства.

17 серпня співробітники Білоруськалія заявили, що зупиняють виробництво. Шахтарі наполягають на нових виборах, звільненні всіх політв'язнів і відставки тих, хто допустив насильство в країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

фото: TUT.BY