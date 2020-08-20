Мешканець Одещини не зміг пояснити поліції, звідки в нього кулемет і п'ять гвинтівок

В Одеській області поліцейські вилучили у мешканця Біляївки дев'ять одиниць зброї, чотири вибухові пристрої та близько тисячі набоїв.

Про це інформує Біляївський відділ поліції в Одеській області, передає Укрінформ.

«З ухвалою суду на обшук у домоволодіннях до 51-річного чоловіка співробітники територіального відділу поліції приходили спільно з прикордонниками. У двох будинках біляївця правоохоронці виявили револьвер, п’ять гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, два корпуси гранат «РГД-33», два мінометні снаряди та близько тисячі набоїв різного калібру», - йдеться у повідомленні.

З приводу походження арсеналу чоловік пояснень не дає.

Вилучене поліцейські направили на експертизу, а відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).