СБУ викрила на Луганщині схрон бойовика, причетного до підриву мосту

Служба безпеки України виявила у Луганській області схованку з військовими засобами ураження, закладену учасником незаконних збройних формувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Зі схрону, закладеного у лісосмузі неподалік селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста набоїв до нього”, - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, схрон облаштував один з бойовиків терористичного угруповання, причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зараз він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 і велику кількість набоїв різного калібру.

У межах раніше відкритого кримінального провадження провадяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності винних осіб.

Оперативники спецслужби також викрили поблизу Трьохізбенки схрон з протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 та набої. Поряд було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.