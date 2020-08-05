У районі ООС знешкодили схрон із вибухівкою, яку планували використати для здійснення терактів
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.
"Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах", - йдеться у повідомленні.
У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.