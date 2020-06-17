СБУ викрила угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ

СБУ викрила неонацистський радикальний осередок, очолюваний громадянином РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистського радикального осередку, який очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.

Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі Києва та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

СБУ викрила угруповання неонацистів / Фото: Служба безпеки України

"Літературу" неонацисти розповсюджували на таємних зборах та під час тематичних вечірок, зауважують в СБУ.

Оперативники СБУ також задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тисячі осіб.

Під час обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори «Третього рейху», зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону.

Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

фото: СБУ