СБУ викрила угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистського радикального осередку, який очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.
Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі Києва та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.
СБУ викрила угруповання неонацистів / Фото: Служба безпеки України
"Літературу" неонацисти розповсюджували на таємних зборах та під час тематичних вечірок, зауважують в СБУ.
Оперативники СБУ також задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тисячі осіб.
Під час обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори «Третього рейху», зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону.
Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.
Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.
фото: СБУ