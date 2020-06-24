У Дніпрі ім'ям Аміни Окуєвої назвали одну з вулиць

У Дніпрі з’явиться вулиця імені Аміни Окуєвої.

Рішення про надання найменування новому проїзду в районі провулка Визволення, що в Амур-Нижньодніпровському районі, ухвалили депутати Дніпровської міськради під час чергової сесії 24 червня, повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

"Тепер вулиця називатиметься на честь лікарки та військової Аміни Окуєвої. Відповідне рішення ухвалили на підставі листів-звернень від громадських організацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю, у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва було поранено.

Читайте також: Організатору вбивства Аміни Окуєвої повідомили про підозру

Попередній замах на подружжя було вчинено 1 червня на Подолі у Києві. Тоді Окуєва зуміла нейтралізувати й поранити нападника. Ним виявився чоловік, який назвався іноземним журналістом і завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, зловмисник дістав з коробки пістолет і вистрелив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета зробила кілька пострілів.

Аміна Окуєва на Майдані була лікарем, потім стала бійцем на фронті.

Поховали Аміну у Дніпрі на мусульманській частині Краснопільського кладовища.