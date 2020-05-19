Організатору вбивства Аміни Окуєвої повідомили про підозру

Організатору замовного убивства громадської активістки, учасниці АТО Аміни Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва", - зазначають у відомстві.

Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль.

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Завдяки злагодженій роботі поліції та прокуратури Київської області в січні 2020 року виконавців злочину було затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

На даний час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю, у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва було поранено.