Підозрюваний у вбивстві Окуєвої незаконно отримав громадянство України — поліція

Підозрюваний у справах про замовні вбивства директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та ветерана АТО Аміни Окуєвої незаконно отримав громадянство України.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

"Чоловік організував злочинну групу, яка скоїла три вбивства. Наразі поліцейські інкримінують фігуранту ще одне кримінальне правопорушення - підробку документів та незаконне отримання громадянства України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства.

Зокрема, вбивство директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та ветерана АТО Аміни Окуєвої.

Повідомляється, що підозрюваний мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки", - ідеться в повідомленні.

Слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними українські паспорти затриманого.

Слідчі дії тривають.

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Як повідомлялося, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про "групу кілерів, які обґрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої".

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.