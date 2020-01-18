Суд взяв під варту ще одного підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Святошинський районний суд Києва взяв під варту на два місяці Андрія Кравченка — одного з членів групи Ігоря Редькіна — фігуранта справи вбивства доброволиці Аміни Окуєвої.

Кравченка підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року, повідомляє Громадське.

За словами прокурора у справі Юлії Дядюк, наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої.

Адвокатка підозрюваного Ірина Бігунець у коментарі виданню заявила, що її підзахисному намагаються «повісити» вбивство Окуєвої та запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена 2014 року.

"Мій підзахисний має алібі — він був у селі у Чернігівській області. У його мами було погане самопочуття. Є свідки", — сказала захисниця.

Водночас у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували ж самі свідки у суді, які фактично дали різні покази. Експертиза, яка проводилась слідством встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого Хоруженка, збігається з ДНК підозрюваного.

На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом за підозрою у вбивстві директора компанії «Caparol Україна» Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького у 2019 році. Усю групу із семи осіб затримали у вересні 2019 року, однак у грудні Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. За даними слідства група під керівництвом Ігоря Редькіна складалася із семи осіб та займалася вбивствами на замовлення.

Читайте також: Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Водночас, у судовому засіданні по справі вбивства Окуєвої в прокуратурі заявляли, що на зброї, що знайшли неподалік вбивства, виявили три ДНК, одна з яких, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.

Як повідомлялося, 12 січня правоохоронці заявили про затримання підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого. За попередньою інформацією, саме він стріляв по автомобілю Осмаєва і Окуєвої. Крім того, Аваков заявив, що ДНК затриманого збігається з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Підозрюваний - 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан.

Читайте також: Аваков зустрівся з мамою вбитої активістки Окуєвої

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим. Від вогнепальних поранень Окуєва загинула, чоловік потрапив з пораненнями в лікарню.