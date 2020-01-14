Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Окуєвої
Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 14 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Редькіна Ігоря строком на 60 діб. Тобто до 11.03.2020 року. Для утримання підозрюваний Редькін підлягає направленню до державної установи “Київський слідчий ізолятор” Міністерства юстиції України”, - оголосила суддя.Обрання запобіжного заходу для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ
Підозрюваний - 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан.
Як повідомлялося, 12 січня правоохоронці заявили про затримання підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого. За попередньою інформацією, саме він стріляв по автомобілю Осмаєва і Окуєвої. Крім того, Аваков заявив, що ДНК затриманого збігається з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.
За даними правоохоронців, затриманий є членом злочинного угруповання, яке підозрюються у низці замовних вбивств, в тому числі й Окуєвої. Загалом до злочинної групи входило семеро осіб, частину із них затримали у вересні 2019 року.
Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим. Від вогнепальних поранень Окуєва загинула, чоловік потрапив з пораненнями в лікарню.