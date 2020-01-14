Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Підозрюваний - 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан.

Як повідомлялося, 12 січня правоохоронці заявили про затримання підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого. За попередньою інформацією, саме він стріляв по автомобілю Осмаєва і Окуєвої. Крім того, Аваков заявив, що ДНК затриманого збігається з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

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За даними правоохоронців, затриманий є членом злочинного угруповання, яке підозрюються у низці замовних вбивств, в тому числі й Окуєвої. Загалом до злочинної групи входило семеро осіб, частину із них затримали у вересні 2019 року.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим. Від вогнепальних поранень Окуєва загинула, чоловік потрапив з пораненнями в лікарню.