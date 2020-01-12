Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину - поліція
Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Управління комунікації НПУ.
«До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи», - сказав Клименко.
За словами голови Національної поліції, члени злочинної групи обгрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів, зокрема вбивств.
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аліни Окуєвої/Фото: Національна поліція
На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.
Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.
Водночас у прокуратурі не уточнили кількості затриманих.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про “групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої”.
За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.
Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.