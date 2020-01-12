Затримали підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві українського лікаря, громадської активістки, військовослужбовця Аміни Окуєвої та пораненні її чоловіка Адама Осмаєва.

Про це повідомляє прокуратура Київської області на своїй сторінці у Facebook.

“Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва. На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито. На даний час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках Революції гідності та війни на сході України. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень