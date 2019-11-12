У Києві з'явилася вулиця імені Аміни Окуєвої

У Києві з'явилася вулиця імені Аміни Окуєвої

Укрінформ
Київрада затвердила рішення про перейменування двох вулиць у Дніпровському та Шевченківському районі м.Києва.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтак депутати Київради підтримали перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь загиблої учасниці АТО Аміни Окуєвої.

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Також перейменували вулицю Панельну у Дніпровському районі Києва на честь загиблого у серпні 2014 року на Донбасі бійця батальйону «Айдар» Андрія Аболмасова.

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