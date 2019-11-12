У Києві з'явилася вулиця імені Аміни Окуєвої

Київрада затвердила рішення про перейменування двох вулиць у Дніпровському та Шевченківському районі м.Києва.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу. Відтак депутати Київради підтримали перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь загиблої учасниці АТО Аміни Окуєвої. Читайте також: У Кличка презентували проєкт бюджету Києва на 2020 рік Також перейменували вулицю Панельну у Дніпровському районі Києва на честь загиблого у серпні 2014 року на Донбасі бійця батальйону «Айдар» Андрія Аболмасова.