У Кличка презентували проєкт бюджету Києва на 2020 рік

Проєкт бюджету Києва на 2020 рік передбачає збільшення на 16% фінансування сфери освіти, на 6% – житлово-комунального і на 15% – дорожньо-транспортного господарства.

Про це поінформував директор Департаменту фінансів Володимир Репік на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Прогнозований бюджет Києва на 2020 рік є збалансованим і становить 57 млрд 991 млн гривень. Зокрема, на 16% збільшено фінансування галузі освіти, на 6% – житлово-комунального і на 15% – дорожньо-транспортного господарства", - сказав Репік, презентуючи проєкт столичного бюджету на наступний рік.

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За його інформацією, за загальним фондом доходи проєкту бюджету становлять 52 млрд 832 млн грн, за спеціальним – 5 млрд 158 млн. Видатки становлять 57 млрд 991 млн грн, які розподілено так: освіта – 21 млрд 633 млн (37% у структурі бюджету), охорона здоров’я – 6 млрд 717 млн (12%), соціальний захист – 4 млрд 443 млн (8%), ЖКГ – 6 млрд 766 млн (12%), транспорт і дорожнє господарство – 10 млрд 185 млн (17%), культура – 1 млрд 633 млн (3%), інші заходи з економічної діяльності – 1 млрд 56 млн (2%), інші – 5 млрд 545 млн (9%).

«Тобто, структура бюджету паритетна до структури 2019 року і дає змогу головним розпорядникам бюджетних коштів селекціонувати ті найвагоміші завдання, які вони мають реалізувати», – наголосив Репік.