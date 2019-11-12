У Кличка презентували проєкт бюджету Києва на 2020 рік
Про це поінформував директор Департаменту фінансів Володимир Репік на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє Офіційний портал Києва.
"Прогнозований бюджет Києва на 2020 рік є збалансованим і становить 57 млрд 991 млн гривень. Зокрема, на 16% збільшено фінансування галузі освіти, на 6% – житлово-комунального і на 15% – дорожньо-транспортного господарства", - сказав Репік, презентуючи проєкт столичного бюджету на наступний рік.
За його інформацією, за загальним фондом доходи проєкту бюджету становлять 52 млрд 832 млн грн, за спеціальним – 5 млрд 158 млн. Видатки становлять 57 млрд 991 млн грн, які розподілено так: освіта – 21 млрд 633 млн (37% у структурі бюджету), охорона здоров’я – 6 млрд 717 млн (12%), соціальний захист – 4 млрд 443 млн (8%), ЖКГ – 6 млрд 766 млн (12%), транспорт і дорожнє господарство – 10 млрд 185 млн (17%), культура – 1 млрд 633 млн (3%), інші заходи з економічної діяльності – 1 млрд 56 млн (2%), інші – 5 млрд 545 млн (9%).
«Тобто, структура бюджету паритетна до структури 2019 року і дає змогу головним розпорядникам бюджетних коштів селекціонувати ті найвагоміші завдання, які вони мають реалізувати», – наголосив Репік.