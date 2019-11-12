Київрада звернулася до ВР і Кабміну щодо фінансування столиці

Депутати Київради підтримали проєкт рішення за поданням міського голови Віталія Кличка щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади міста Києва.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради 12 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні відстояти право столиці, право міст і селищ України розвиватися і забезпечувати комфорт та безпеку мешканців. Адже нам треба оновлювати інфраструктуру, будувати школи та садки, ремонтувати дороги, забезпечувати соціальні гарантії та стандарти», – наголосив Кличко.

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За рішення «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади міста Києва» проголосували 82 депутати.

Як повідомляв Укрінформ, мер Києва закликав депутатів Київської міської ради невідкладно звернутися до Верховної Ради з приводу проєкту Державного бюджету на 2020 рік щодо фінансування потреб столиці.