Кличко обіцяє співпрацю СБУ в розслідуванні щодо київських чиновників

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням взяти під контроль прозорість і об’єктивність розслідувань щодо порушень столичних чиновників.

Про це він сказав на засіданні Київради у вівторок, інформує пресслужба Київради.

«Я звертаюся до глави СБУ України – взяти під контроль прозорість і об’єктивність розслідувань. Бо я чув, що зараз деякі діячі намагаються хоч щось «нарити» на Кличка. Не вдається, бо нічого немає. Тому взялися за підлеглих і дестабілізацію роботи міської влади. Ще раз зазначу: ми готові надавати всю необхідну інформацію. Ми співпрацюємо із правоохоронцями в усіх розслідуваннях. І не для показухи та маніпуляцій», – сказав Кличко.

Він звернув увагу , що “останнім часом ми чуємо гучні заяви про нібито виявлені факти корупції і порушень у Києві”.

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“Але робляться вони, на жаль, голослівно і без подальшого доведення правдивості оприлюдненої інформації», – підкреслив Кличко.

Київський міський голова навів приклад, коли було порушено кримінальну справу та поширено некоректну інформацію у ЗМІ про начебто розкрадання коштів під час закупівлі спортивних човнів для столичної ДЮСШ «Регата», інформує пресслужба Київради.

До цього, наголосив столичний мер, Департамент молоді та спорту разом із правоохоронними органами провели розслідування щодо використання коштів.

«І що? Човни знайшлися, тендерні процедури відбувалися згідно з законом. Але ми чуємо гучні заяви про кримінал і так далі. Це тільки один випадок я навів. І лунає сьогодні ця «сенсаційна» інформація від столичного СБУ! Підкреслю: ми завжди допомагаємо правоохоронним органам. Ми самі постійно проводимо внутрішній аудит», – сказав Кличко.

Він зазначив, що за останніх кілька років міська влада передала правоохоронним органам стоси паперів – результати майже 400 перевірок щодо виявлених порушень. а доведено до логічного завершення – до суду – одиниці розслідувань.