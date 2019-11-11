Столичні чиновники “наварили” мільйони на закупівлях спортивного інвентаря — СБУ

Розкрадання бюджетних коштів посадовцями однієї з установ Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації викрила Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці «заробляли» на закупках спортивного інвентарю до дитячо-юнацьких закладів. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень. Наразі встановлюється відповідність придбаної для дітей продукції встановленим технічним вимогам та нормам безпеки. Під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника та у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення оборудок”, - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції м. Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

Фото: СБУ