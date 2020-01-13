Чоловік Окуєвої прокоментував затримання підозрюваного у її вбивстві

Чоловік Аміни Окуєвої Адам Осмаєв, який був разом з нею в автомобілі в день, коли на них скоїли замах, має певні сумніви в об’єктивності майбутнього суду, а не слідства.

Так він прокоментував "Громадському" затримання підозрюваного у вбивстві дружини та зазначив, що ніколи не знав підозрюваного, а також інших членів групи.

“Щодо слідства немає (сумнівів — ред.), але є сумніви в судовій системі, яка відпускає підозрюваних у вбивствах», — сказав Осмаєв.

У 2017 році після вбивства Окуєвої тодішній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували у поліції, зазначивши, що жодних слідів не було. Щодо цього Осмаєв пояснив, що впродовж розслідування не знав більше за ЗМІ, але певен, що інформацію про ДНК на зброї спростували задля того, аби не зашкодити слідству.

"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, тому потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", — прокоментував ту ситуацію Осмаєв.

Він також висловив вдячність правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, передумовою якої стала рутинна робота поліції".

"Я думаю, скоро слідство надасть інформацію щодо замовників. Це представники влади в РФ", — упевнений Осмаєв.

Як повідомлялося, 12 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого. За попередньою інформацією, саме він стріляв по автомобілю Осмаєва і Окуєвої. Крім того, Аваков повідомив, що ДНК затриманого збігається з тою, яку виявили на зброї з місця злочину. 13 січня поліція озвучила деталі про підозрюваного.

Увечері 30 жовтня 2017 року неподалік селища Глеваха Київської області невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Від вогнепальних поранень Окуєва загинула, чоловік потрапив з пораненнями в лікарню.