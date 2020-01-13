Слідство не має даних про “великий борг” Осмаєва і Окуєвої - поліція

Слідство не має інформації про наявність у Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої великого боргу, що могло би бути причиною нападу на них.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі у слідства такої інформації немає (щодо можливого боргу подружжя - ред.). Ми вивчали спосіб життя (Окуєвої і Осмаєва - ред.), і бачили, що ці люди були невеликого достатку... Вони самотужки ремонтували свій будинок невеликий, тому говорити про якісь великі кошти (у них - ред.) - наразі у нас такої інформації немає", - сказав Нєбитов.

За його словами, версії щодо замовників злочину слідство має, але деталей він повідомити не може.

Як повідомлялося, 12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої.

За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглася з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Пізніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року.

Клименко додав, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі обстріляли автомобіль, у якому Аміна Окуєва їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим. Жінка загинула.