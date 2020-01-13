Убивство Окуєвої: поліція перевірила десятки людей на збіг слідів ДНК на зброї

Протягом останніх двох років поліція перевірила десятки людей на збіг ДНК, сліди якої виявили на зброї, з якої убили громадську активістку Аміну Окуєву.

Про це поінформував на пресконференції голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"Після двох років напруженої праці, а нами було перевірено десятки людей, у тому числі членів організованих злочинних угруповань, які були у полі зору Нацполіції, у вересні 2019 року оперативники Київської області затримали злочинну групу, яка підозрюється у здійсненні низки резонансних злочинів, убивств. І ДНК одного з учасників цієї групи повністю збіглися зі слідами, які були на зброї, з якої стріляли по автомобілю, де перебувала Аміна Окуєва", - розповів Клименко.

Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про “групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої”.

За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Пізніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи загалом входило сім осіб, частину з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року.

Клименко додав, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Окуєвої є організатор цього злочину.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.