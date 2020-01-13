У розслідуванні вбивства Окуєвої з’явився новий підозрюваний

Правоохоронці затримали підозрюваного, якого вважають можливим організатором та посібником у вбивстві активістки Аміни Окуєвої.

Про це начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив на брифінгу щодо затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та поранення її чоловіка Адама Осмаєва 13 січня у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора у нас з’явився підозрюваний, організатор, посібник у скоєнні цього вбивства. Він обґрунтовано підозрюється, зараз йому оголошується підозра про вчинення саме цього злочину”, - сказав Нєбитов.

За його словами, слідство вважає вбивство Окуєвої замовним, і затриманий є членом злочинної організації, щодо яких порушено кримінальне провадження за вчинення замовних вбивств. "Ця особа народилася в Дагестані, ще в Радянському Союзі, наразі вже впродовж тривалого терміну - громадянин України, конкретний вид діяльності не визначений", - сказав Нєбитов. Керівник поліції Київщини додав, що наразі слідство вивчає діяльність групи, у якій перебував підозрюваний, не тільки в межах України, а й за кордоном, в тому числі і в країнах Євросоюзу. "Ми досліджуємо їх діяльність в країнах ЄС, де вони могли і зустрічатися з абсолютно різними громадянами", - уточнив Нєбитов.

Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про “групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої”.

За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Пізніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи загалом входило сім осіб, частину з них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. За його словами, одним із затриманих підозрюваних у вбивстві Окуєвої є організатор цього злочину.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.