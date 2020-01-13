У розслідуванні вбивства Окуєвої з’явився новий підозрюваний
Про це начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив на брифінгу щодо затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та поранення її чоловіка Адама Осмаєва 13 січня у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Вчора у нас з’явився підозрюваний, організатор, посібник у скоєнні цього вбивства. Він обґрунтовано підозрюється, зараз йому оголошується підозра про вчинення саме цього злочину”, - сказав Нєбитов.
Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про “групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої”.
За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.
Пізніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи загалом входило сім осіб, частину з них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. За його словами, одним із затриманих підозрюваних у вбивстві Окуєвої є організатор цього злочину.
Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.