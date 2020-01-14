Аваков зустрівся з мамою вбитої активістки Окуєвої

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся із Іріною Камінською -- мамою вбитої української активістки, добровольця та лейтенанта поліції полку особливого призначення «Київ» Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

“Арсен Аваков зустрівся з мамою вбитої української добровольця та лейтенанта поліції полку особливого призначення «Київ» Аміни Окуєвої. Зустріч відбулася на прохання Ірини Камінської. З дозволу слідчого міністр поінформував потерпілу сторону про хід справи”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що надана інформація переконала Камінську у тому, що слідство працює у правильному напрямку.

“Те, що я почула сьогодні, запевнило мене, що слідство працює в правильному напрямку і що ніхто не дасть спуску цим людям, всі винні будуть покарані. Поки ми пам’ятаємо наших героїв, країна має право на існування», - сказала вона.

Як повідомлялося, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про “групу кілерів, які обґрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої”. За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

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Пізніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. Клименко додав, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.

Фото: МВС, Фейсбук