Затримали ще одного члена групи, причетної до вбивства Окуєвої

Поліція затримала ще одного члена злочинної групи, яка підозрюється у скоєнні резонансних вбивств, зокрема й Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Зловмисника вже затримували в складі групи з семи осіб, котрі підозрюються у вчинені резонансних вбивств: директора компанії “Caparol”, що сталося у 2016 році на Васильківщині, та начальника відділу реклами Київського метрополітену – в січні минулого року. Іншого учасника цієї злочинної організації підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої", - йдеться у повідомленні.

Затриманого підозрюють у вбивстві столичного підприємця. За даними поліції, у січні 2014 року на території гаражного кооперативу "Бакинській" у Києві в легковику правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними колото-різаними ранами.

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В результаті оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та експертиз виявлено беззаперечні докази причетності підозрюваного до скоєння вбивства.

Чоловіка затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, 12 січня правоохоронці заявили про затримання підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого. За попередньою інформацією, саме він стріляв по автомобілю Осмаєва і Окуєвої. Крім того, Аваков заявив, що ДНК затриманого збігається з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

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За даними правоохоронців, затриманий є членом злочинного угруповання, яке підозрюються у низці замовних вбивств. Загалом до злочинної групи входило семеро осіб, частину із них затримали у вересні 2019 року.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим. Від вогнепальних поранень Окуєва загинула, її чоловік з пораненнями був госпіталізований.