У Харкові та Дніпрі День вишиванки відзначили автопробігами

У День вишиванки у Харкові та Дніпрі відбулися святкові автомобільні пробіги, а в Харкові до урочистостей долучилися й велосипедисти.

Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу.

Онлайн-флешмоб "Одягни вишиванку з самого ранку!" розпочався о 9:00. Харків'яни розміщували у соцмережах фото у вишиванках із хештегом #ДеньВишиванкиХарків2020. Цю акцію ініціювало Харківське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Шевченка.

На площі Свободи о 14:00 розпочалося створення вишиванки на асфальті - у червоно-чорних барвах.

У Харкові на площі Свободи намалювали велику вишиванку / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

До акції долучилися понад пів сотні людей. "Наші активісти роздали їм достатньо фарби та пензлів і намітили квадрати для зображення окремих частин квітів. У результаті з'явилася вишиванка площею понад 300 кв. м, на якій розміщено не тільки традиційний декоративний візерунок, а й зображення тризуба", - розповіла координаторка акції, член Ради обласного об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Шевченка Галина Куц.

О 18:30 від пам'ятника Шевченку після хорового виконання гімну України стартував велопробіг: понад 100 учасників у вишиванках рушили під українськими прапорами. Фірма, яка здає велосипеди в оренду, забезпечила всіх учасників антисептиком та масками із традиційними візерунками вишиванок, а після пробігу вручила найкращим сертифікати на безкоштовний прокат веломашин.

Учасники велопробігу передали естафету автопробігу. Автомобілі також були прикрашені вишиванками і прапорами.

Харковом проїхав автопробіг на честь Дня вишиванки / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Автопробіг у Дніпрі теж відбувся під державними прапорами та в оздобі вишиванок.

Святкова колона рушила по центральній частині міста - від Фестивального причалу до вул. Словацького, далі по проспекту Яворницького до пам'ятника Слави, а звідти - по Набережній повернулася до Фестивального причалу.

У Дніпрі відбувся автопробіг до Дня вишиванки / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Організаторами автопробігу виступили представники Дніпровської міської організації ПП «Європейська солідарність».