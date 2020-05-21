На Чернігівщині коронавірус підтвердили загалом у 12 дітей

На Чернігівщині коронавірусну інфекцію виявили у 12 дітей різного віку.

Таку інформацію кореспондентові Укрінформу надав Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Захворювання COVID-19 підтверджено у 12 дітей", - ідеться у довідці.

Зазначається, що по 5 дітей інфіковано в Бобровицькому та Куликівському районах, 2 дитини - в селищі Варва. У лікарні перебувало тільки двоє юних пацієнтів - їх уже виписано додому під нагляд сімейного лікаря.

Решта лікувалися або й досі лікуються амбулаторно. На сьогодні повністю одужали троє дітей, чотирьох перевели на лікування за місцем проживання до м. Києва.

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За інформацією з інших джерел, COVID-19 на Чернігівщині підтверджено у дітей віком від 2 до 15 років.

Загалом в області зареєстровано 119 випадків інфікування коронавірусом: 15 осіб госпіталізовано, 48 лікуються амбулаторно, 45 - одужали, 6 - померли, 5 переведено за місцем реєстрації - до м. Києва.

За останню добу у Чернігівському обласному лабораторному центрі МОЗ України проведено 189 ПЛР-досліджень.