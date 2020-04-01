На Чернігівщині госпіталізували третю людину з коронавірусом

На Чернігівщині підтверджено третій випадок зараження на коронавірусну інфекцію.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус. Встановлено 12 контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції", - повідомив Прокопенко.

Він зазначив, що Корюківська ЦРЛ забезпечена необхідним обладнанням та медикаментами.

У зв'язку з підтвердженням COVID-19 у жителя Корюківки, в ОДА оперативно провели засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в Чернігівській області. На ньому було вирішено встановити в Корюківці особливий режим проведення протиепідемічних заходів; доручити поліції та лабораторному центру контролювати дотримання 12-ма контактними режиму самоізоляції; провести посилену дезінфекцію місць масового перебування громадян та перебування контактних осіб.

За інформацією Корюківської ЦРЛ, пацієнт із підозрою на COVID-19 був госпіталізований до медзакладу 30 березня - того самого дня, як він повернувся з Польщі.

Як повідомлялося, перші двоє на Чернігівщині пацієнтів з коронавірусною інфекцією були виявлені 26 і 29 березня в селі Комарівка Борзнянського району і зараз перебувають на лікуванні в Борзнянській райлікарні. Село Комарівка визнане осередком спалаху інфекційної хвороби, там встановлено особливий режим в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів.

Фото: AA