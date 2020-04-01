В Україні залишилась єдина область, де не зареєстрували коронавірус

Миколаївщина наразі залишається єдиним регіоном України, де не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«Станом на 10.00 01 квітня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19. Наразі в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 людей з підозрою на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Всього з початку 2020 року по медичну допомогу звернулася 51 особа з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них було госпіталізовано 45 осіб.

Відмовилися від госпіталізації – 6. За ними своєчасно встановлено медичне обстеження, наразі всіх знято з обліку у зв’язку з негативними результатами та завершенням термінів самоізоляції.

Всього лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 49 осіб. Двоє людей відмовилися від лабораторного обстеження.

На сьогодні 44 особи мають негативний результат, 5 проб у роботі.