В Україні залишилась єдина область, де не зареєстрували коронавірус
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.
«Станом на 10.00 01 квітня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19. Наразі в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 людей з підозрою на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Всього з початку 2020 року по медичну допомогу звернулася 51 особа з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них було госпіталізовано 45 осіб.
Відмовилися від госпіталізації – 6. За ними своєчасно встановлено медичне обстеження, наразі всіх знято з обліку у зв’язку з негативними результатами та завершенням термінів самоізоляції.
Всього лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 49 осіб. Двоє людей відмовилися від лабораторного обстеження.
На сьогодні 44 особи мають негативний результат, 5 проб у роботі.