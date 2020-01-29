У Сумах половину шкіл закрили на карантин через грип

У Сумах через грип призупинено навчальний процес у 18 школах.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в міському управлінні освіти і науки.

«З 29 січня у двох навчальних закладах заняття припинено повністю. У ЗОШ № 1 карантин триватиме до 31 січня, у класичній гімназії уроки не проводитимуться 29-30 січня. Тут кількість учнів, які занедужали на ГРВІ та грип, сягнула за 20%. Ще у 16 школах на карантин пішли окремі класи. Таких по місту налічується 85», - зазначили в управлінні.

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Що стосується інших міст і районів Сумської області, то, за інформацією обласного управління охорони здоров’я, з 27 січня було повністю призупинено заняття у 15 школах регіону.