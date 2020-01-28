На Житомирщині 142 заклади освіти закрили на карантин через грип та ГРВІ

На Житомирщині 142 школи, дитячі садочки та інтернати закрили на карантин через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА Наталія Шевчук.

«У Житомирській області на карантин закриті 142 заклади освіти, з яких 4 дитсадки, 4 інтернатні заклади, а решта – школи. Загалом навчання призупинено у 36 районах, містах та ОТГ», - зауважила Шевчук.

За її словами, наразі на карантині перебувають усі школи Житомира (32) та Коростеня (13).

Шевчук додала, що середній відсоток захворюваності по закладах освіти наразі становить 35%.

Як повідомляв Укрінформ, у школах Житомира з 27 січня по 5 лютого призупинили навчання через грип та ГРВІ.