У школах Житомира оголосили карантин через грип та ГРВІ

У школах Житомира з понеділка, 27 січня, призупинять навчання через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Карантин триватиме з 27 січня упродовж 10 днів, тобто до 5 лютого.

За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, упродовж 13-20 січня у місті на грип та ГРВІ захворіло на 53% більше людей, ніж за попередній тиждень. Серед хворих 1172 дитини, а це 66% від усіх захворілих. До медзакладів було госпіталізовано 94 хворих, серед яких 76 дітей.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині з початку року від пандемічного грипу померло 6 людей.