На Житомирщині з початку року зафіксували 6 смертей від грипу

На Житомирщині з початку року шестеро людей померло від пандемічного грипу A (H1N1), троє з них – минулого тижня.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

«Протягом останніх 4-х тижнів в області обстежено 75 тяжких хворих, із них в 31 випадку лабораторно підтверджено грип - у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний. 6 хворих померли, в тому числі 5 в Житомирі та 1 в Коростишівському районі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хворі звернулися до медиків у дуже тяжкому стані. Жоден з них не мав щеплення від грипу.

У розмові з кореспондентом Укрінформу завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру Анатолій Головченко уточнив, що упродовж минулого тижня в області від грипу померло двоє жителів Житомира віком 58 і 74 років. Смерть 50-річної жінки із Коростишева від цієї хвороби зафіксували у понеділок, 20 січня.

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Він уточнив, що першу смерть від пандемічного грипу в області зафіксували 3 січня - померла жінка 1964 року народження. Про ще двох померлих лабораторний центр повідомив у звіті 14 січня.

У лабцентрі наголошують, що упродовж минулого тижня кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу через грип та ГРВІ, зросла на 30,6%.