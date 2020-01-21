На Рівненщині лабораторно підтвердили три випадки грипу А

У Рівненській області зафіксовано вже третій випадок захворювання грипом А.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської ЦРЛ у важкому стані з діагнозом грип, двобічна пневмонія перебуває 45-річний місцевий житель. У хворого виявлено вірус грипу А. Це вже третій випадок лабораторно підтвердженого грипу А в області з тяжким перебігом хвороби», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень кількість хворих на грип та інші ГРВІ зросла на третину. Всього захворіло майже 5280 осіб, з них близько 3600 дітей. Було госпіталізовано 196 хворих, з них 137 дітей.

Серед дитячого населення найбільше хворих припадає на вікову групу до 5 років. Саме таких малюків за попередній тиждень захворіло майже 1370.