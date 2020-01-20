Сезон грипу: кількість хворих у Києві зросла на третину

У столиці впродовж третього тижня нового року рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 35,2%.

Про це поінформував перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 35,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло 5 349 (зростання на 31,2%), дорослих - 3 827 особи (зростання на 41,3%)", - сказав він.

Водночас Поворозник запевняє, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 59,5%. Наразі показник захворюваності становить 311, сказав він.

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"У структурі захворюваності діти становлять 58,3%, а на попередньому тижні - 60,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 29,2%: 2116 випадків, що становить 39,6% від загальної кількості захворілих дітей і 23,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – зазначив Поворозник.

За його даними, до медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 115 – діти.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 50 734 особи", – додав Поворозник.