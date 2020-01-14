У Центрі громадського здоров’я закликали українців за перших симптомів грипу обов’язково звертатися до сімейного лікаря, оскільки самолікування може бути шкідливим для здоров’я.

Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

Симптоми грипу: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель; в окремих випадках - блювота і діарея.

В ЦГЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип і ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Симптоми грипу та найкраща профілактика

Інфографіка: Центр громадського здоров’я