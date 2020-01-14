Від початку епідсезону від грипу померли п’ятеро українців

В Україні з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померли п’ятеро людей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

"Із жовтня 2019 по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу померли 5 дорослих: дві жінки та троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині та Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх хворих). Госпіталізовано 61 842 людини.